СМИ: Весной 2025 года автомобили в России подорожают до 15%
Повышение ставки утильсбора приведет к тому, что весной 2025 подорожают от 5% до 15%, сообщает аналитическое агентство «Астостат» со ссылкой на представителей отрасли.
По мнению директора «Авилон Электро» Сергея Мелюха, электромобили и гибриды, ввезенные в Россию после 1 января 2025 года, подорожают минимум на 600 тысяч рублей независимо от стоимости автомобиля.
В свою очередь директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов заметил, что повышение цен на электромобили и гибриды никак не скажется на уровне спроса.
Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне потратили на новые машины рекордные 4,9 триллиона рублей. По итогам прошлом года этот показатель вырос на 57% по сравнению с 2023 годом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru