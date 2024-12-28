«Автостат»: Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14%

Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14%, сообщило агентство «Автостат».

Так, в ноябре россияне купили 193 автомобиля из сегмента люкс, но с пробегом. Больше всего спросом пользовались Bentley (40%), а также Maserati и Rolls-Royce (34%).

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Также в ноябре 2024 года россияне приобрели в полтора раза больше электромобилей с пробегом по сравнению с ноябрем 2023 года. В годовом выражении прирост составил 46%. Самыми популярными у россиян брендами электрокаров с пробегом стали Nissan, Tesla и Zeekr. Самой популярной моделью электрокаров стал Nissan Leaf. Следом по популярности идут Zeekr 001 и Tesla Model 3.

Ранее автоэксперт Сергей Цыганов заявил, что владельцы электрокаров часто сталкиваются со сложностями, связанными с запчастями, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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