«Автостат»: Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14%

Также в ноябре 2024 года россияне приобрели в полтора раза больше электромобилей с пробегом по сравнению с ноябрем 2023 года. В годовом выражении прирост составил 46%. Самыми популярными у россиян брендами электрокаров с пробегом стали Nissan, Tesla и Zeekr. Самой популярной моделью электрокаров стал Nissan Leaf. Следом по популярности идут Zeekr 001 и Tesla Model 3.

Ранее автоэксперт Сергей Цыганов заявил, что владельцы электрокаров часто сталкиваются со сложностями, связанными с запчастями, напоминает «Свободная пресса».

