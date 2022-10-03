СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа

По его данным, соглашение было заключено «в связи с экстремальными колебаниями цен», с целью оптимизации финансирования в зимний период. Кроме того, MVM намерена преобразовать и улучшить мощности по хранению газа, чтобы их использование стало более эффективным.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с «Газпромом» был подписан договор о поставке в страну дополнительно 5,8 млн кубических метров газа ежедневно, сообщает RT.

