СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа

Венгерская компания MVM договорилась с российским «Газпромом» об отсрочке платежа за газ, сообщает венгерский портал Index.

Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа

По его данным, соглашение было заключено «в связи с экстремальными колебаниями цен», с целью оптимизации финансирования в зимний период. Кроме того, MVM намерена преобразовать и улучшить мощности по хранению газа, чтобы их использование стало более эффективным.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с «Газпромом» был подписан договор о поставке в страну дополнительно 5,8 млн кубических метров газа ежедневно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГазпромРоссийский ГазГазВенгрия
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