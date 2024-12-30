СМИ: В январе в РФ на 25% подорожает шоколад
В январе 2025 года в России на 25% вырастут цены на шоколад. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, это связано с рекордным увеличением стоимости какао-бобов в мире. Известно, что с начала 2024 года сырье для производства сладостей значительно подорожало. Например, стоимость какао-порошка выросла на 12%, кокосового масла — на 18%, а сахарозаменителя — на 16%. Это было связано с неурожаем в Западной Африке.
Отмечается, что такая ситуация может привести к увеличению производства молочного шоколада, так как самым дорогим компонентом является какао-масло, а в молочных плитках его можно разбавлять жирами или пальмовым маслом. Однако россиянам пообещали, что сильной разницы они не ощутят.
До этого издание «Ura.ru» сообщило, что производители сладостей в России повысят цены на свою продукцию в декабре — январе.
Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в интервью НСН заявил, что в случае дефицита пальмового масла в РФ временно подорожает кондитерская продукция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru