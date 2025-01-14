СМИ: В США согласовали запрет на автомобили с технологиями из РФ и КНР

Агентство отмечает, что речь идёт о машинах, при производстве которых использовались технологии из России или Китая, представляющие «чрезмерный и неприемлемый риск для безопасности США».

По мнению американских властей, транспорт с доступом в интернет, способен «собирать чувствительную информацию» о гражданах.

Кроме того, документ подразумевает запрет на продажу на территории США автомобилей, которые были произведены в стране компаниями с российским или китайским участием.

Ранее в Евросоюзе ввели временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

