СМИ: В США согласовали запрет на автомобили с технологиями из РФ и КНР
Министерство торговли США окончательно согласовало запрет на импорт и продажу в стране легковых автомобилей с доступом в интернет. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что речь идёт о машинах, при производстве которых использовались технологии из России или Китая, представляющие «чрезмерный и неприемлемый риск для безопасности США».
По мнению американских властей, транспорт с доступом в интернет, способен «собирать чувствительную информацию» о гражданах.
Кроме того, документ подразумевает запрет на продажу на территории США автомобилей, которые были произведены в стране компаниями с российским или китайским участием.
Ранее в Евросоюзе ввели временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru