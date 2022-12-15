СМИ: В российских магазинах заканчиваются запасы чипсов Pringles
Чипсы американской марки Pringles стали исчезать с прилавков крупнейших магазинов России, ретейлеры сообщают о минимальных запасах продукции или их исчерпании. Об этом пишет РБК.
По данным издания, торговая сеть «Магнит» исчерпала запасы Pringles, «Лента» и «Верный» отмечают, что запасы чипсов «минимальные».
Как пишет РБК, продукция Pringles не производится в России, снеки выпускают фабрики в США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае. Импортные поставки чипсов приостановили весной текущего года.
Производитель Pringles — американская компания Kellogg — в марте на фоне спецоперации РФ на Украине заявила о намерении приостановить инвестиции и поставки продукции в Россию, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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