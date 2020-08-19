СМИ: первый кредит под криптовалюту выдан в России

Экспобанк выдал предпринимателю Михаилу Успенскому индивидуальную банковскую ссуду под покупку токенов криптовалюты Waves. Это первый кредит под криптовалюту в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Руководитель юридического направления Экспобанка Танзила Яндиева утверждает, что эта сделка — первый прецедент и для юристов, и для банков. Российское законодательство о криптовалюте до сих пор находится в зачаточном состоянии, поэтому при заключении сделки сторонам было важно максимально правильно квалифицировать токены платформы Waves. Стороны консультировались с юридическими фирмами и нотариусом, а в итоге записали криптовалюту как «иное имущество».