Посольство Франции в Москве подтвердило подорожание шенгенских виз с 11 июня
Посольство Франции в Российской Федерации подтвердило увеличение стоимости шенгенской визы с 11 июня. Взрослые должны будут заплатить 90 евро за разрешение на посещение стран зоны, для детей от 6 до 12 лет оно будет стоить в два раза меньше, передает РИА Новости.
Министерства иностранных и европейских дел Словении днём ранее объявило о подорожании визы для граждан третьих стран с 11 июня на 12%, согласно решению Европейской комиссии. Дипломатическое представительство Греции в Москве также подтвердило эти данные.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам 2023 года страны ЕС выдали гражданам РФ в 10 раз меньше шенгенских виз по сравнению с 2019 годом – менее 450 тысяч. При этом отказано было почти 14% подавшим документы на получение визы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru