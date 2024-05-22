Посольство Франции в Москве подтвердило подорожание шенгенских виз с 11 июня

Посольство Франции в Российской Федерации подтвердило увеличение стоимости шенгенской визы с 11 июня. Взрослые должны будут заплатить 90 евро за разрешение на посещение стран зоны, для детей от 6 до 12 лет оно будет стоить в два раза меньше, передает РИА Новости.

Министерства иностранных и европейских дел Словении днём ранее объявило о подорожании визы для граждан третьих стран с 11 июня на 12%, согласно решению Европейской комиссии. Дипломатическое представительство Греции в Москве также подтвердило эти данные.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам 2023 года страны ЕС выдали гражданам РФ в 10 раз меньше шенгенских виз по сравнению с 2019 годом – менее 450 тысяч. При этом отказано было почти 14% подавшим документы на получение визы.

