СМИ: в России рухнули биржевые цены на топливо
После решения властей ограничить экспорт бензина и дизеля биржевые цены на топливо резко пошли вниз, пишет BFM.ru.
Отмечается, что за неделю стоимость бензина АИ-92 снизилась на 20,7%, АИ-95 стал дешевле на 21,5%. Цена дизельного топлива уменьшилась на 18%
По информации издания, на АЗС, принадлежащих независимым топливным компаниям, цены будут оставаться высокими еще долгое время.
В России 21 сентября ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин выразил уверенность, что мера быстро окажет влияние на оптовые цены, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали стрелявшего по воротам церкви мужчину
- СМИ: в России рухнули биржевые цены на топливо
- ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
- В украинском Николаеве произошла серия взрывов
- При взрыве на заправке в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек
- Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику
- Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в выборы в Молдавии
- Над Белгородской областью сбили 7 БПЛА самолетного типа
- Развожаев: силы ПВО отражают ракетную атаку на Севастополь
- Офис генсека ООН осудил чествование нациста в парламенте Канады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru