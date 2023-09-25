СМИ: в России рухнули биржевые цены на топливо

После решения властей ограничить экспорт бензина и дизеля биржевые цены на топливо резко пошли вниз, пишет BFM.ru.

Казахстан решил увеличить закупки бензина у России на фоне запрета экспорта топлива

Отмечается, что за неделю стоимость бензина АИ-92 снизилась на 20,7%, АИ-95 стал дешевле на 21,5%. Цена дизельного топлива уменьшилась на 18%

По информации издания, на АЗС, принадлежащих независимым топливным компаниям, цены будут оставаться высокими еще долгое время.

В России 21 сентября ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин выразил уверенность, что мера быстро окажет влияние на оптовые цены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БиржаБензинТопливо

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