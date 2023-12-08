СМИ: в России резко выросли цены на стройматериалы

Как отмечается, за последние шесть месяцев стоимость сухих смесей, обоев и керамической плитки выросла на 37%. Напольные покрытия, стеновые покрытия и элементы подвесных потолков подорожали на 15-40%.

Эксперты среди причин этого называют рост курса иностранных валют, а также повышение себестоимости российских товаров и удорожание логистических услуг из-за санкций.

Зависимость строительной отрасли от зарубежных производителей остается значительной, так 80% колеровочных пигментов сейчас приобретаются за границей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

