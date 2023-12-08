СМИ: в России резко выросли цены на стройматериалы
Цены на стройматериалы в России резко пошли вверх, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов отрасли.
Как отмечается, за последние шесть месяцев стоимость сухих смесей, обоев и керамической плитки выросла на 37%. Напольные покрытия, стеновые покрытия и элементы подвесных потолков подорожали на 15-40%.
Эксперты среди причин этого называют рост курса иностранных валют, а также повышение себестоимости российских товаров и удорожание логистических услуг из-за санкций.
Зависимость строительной отрасли от зарубежных производителей остается значительной, так 80% колеровочных пигментов сейчас приобретаются за границей.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже
- Премьер Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
- Суточное потребление электроэнергии в РФ обновило исторический максимум
- СМИ: в России резко выросли цены на стройматериалы
- Движение поездов по синей ветке метро Москвы возобновлено
- Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем
- СМИ: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве
- МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен
- В Курской области запретили склонение женщин к абортам
- Силуанов: Россия будет продвигать создание расчетной единицы БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru