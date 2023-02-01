«Молодые самолеты»: Россия сможет отказаться от «Боингов» через десять лет

Российские самолеты к 2033-34 году могут полностью заменить зарубежные в авиапарках отечественных компаний, сказал в интервью НСН авиационный эксперт Роман Гусаров.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее назвал 2030 год сроком, до которого российские авиакомпании смогут использовать для полетов иностранные самолеты.