«Молодые самолеты»: Россия сможет отказаться от «Боингов» через десять лет

Самолеты Superjet New и МС-21 ничем не уступают западным, которые при необходимости смогут летать в России еще 10-15 лет, сказал в эфире НСН Роман Гусаров.

Российские самолеты к 2033-34 году могут полностью заменить зарубежные в авиапарках отечественных компаний, сказал в интервью НСН авиационный эксперт Роман Гусаров.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее назвал 2030 год сроком, до которого российские авиакомпании смогут использовать для полетов иностранные самолеты.

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«2030 год – это минимальный срок. В парках российских авиакомпаний довольно молодые самолеты, их средний возраст около 11 лет, а обычно самолет летает 20-25 лет. Явно еще 10-15 лет основная часть парка сможет прослужить, и это далеко за 2030 год. Если все будет, как сейчас, будут запчасти, мы сможем летать на этих самолетах и далее», - сказал Гусаров.

По его мнению, с 2033 года Россия и вовсе сможет отказаться от западных самолетов.

«Другой вопрос, нужно ли будет на них (западных самолетах - прим. НСН) летать, поскольку с 2024 года в авиакомпании начнут поступать российские аналоги – Superjet New и МС-21. Соответственно, к 2030 году этот парк может быть вытеснен российскими самолетами, а к 2033-34 – может быть, и на 100% без учета дальнемагистрального сегмента. К тому времени будут новые российские самолеты, которые ничем не уступают западным», - заключил собеседник НСН.

Ранее Гусаров говорил НСН, что, несмотря на санкции, сегодня в летном состоянии находятся 90% западных самолетов из парков российских авиакомпаний.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100BoeingСамолеты
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