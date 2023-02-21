СМИ: В России предложили смягчить наказание за налоговые преступления
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, которые смягчают наказание за налоговые преступления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Нововведение предусматривает, что бизнесменов не будут привлекать к уголовной ответственности в случае уплаты всех недоимок и пеней, отмечает RT. Следователи будут обязаны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить возбужденное дело.
Также планируется сократить сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов: их приравняют к сроку хранения отчетной документации — шести годам. Налоговые преступления перейдут из категории тяжких в деяния небольшой и средней тяжести, пишет Ura.ru.
Ожидается, что правительство утвердит пакет поправок в УК на ближайшем заседании в среду. Затем законопроект внесут в Госдуму.
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