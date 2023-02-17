Путин освободил «Газпром» от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» и его «дочки» выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать только те компании, в лицензии у которых (по состоянию на 1 января 2013 года) предусмотрено строительство завода по производству СПГ, либо направление добытого газа на подобное предприятие.
Ранее Путин подписал закон об увеличении в 2023—2025 годах ставки налога на прибыль для экспортёров СПГ с 20 до 34%, который касался компаний, до 31 декабря 2022 года включительно осуществивших хотя бы одну экспортную поставку.
Согласно документу, дополнительное изъятие у «Газпрома» за этот промежуток времени суммарно должно было составить 1,8 трлн рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Начались переговоры Путина и Лукашенко
- Путин освободил «Газпром» от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
- Минобороны: ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ
- Итальянские наркодилеры пытались спрятать 125 кг кокаина в пармезане
- Газпром: Газа в России хватит на долгие десятилетия
- Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией
- В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
- МИД КНР не подтвердил планы Си Цзиньпина выступить 24 февраля
- СМИ: фильм «Джон Уик 4» официально покажут в российских кинотеатрах
- Российские военные на Донецком направлении уничтожили 200 военных ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru