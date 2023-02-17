Путин освободил «Газпром» от повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому компания «Газпром» и его «дочки» выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости.

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В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что налог на прибыль по ставке 34% в 2023-2025 годах будут уплачивать только те компании, в лицензии у которых (по состоянию на 1 января 2013 года) предусмотрено строительство завода по производству СПГ, либо направление добытого газа на подобное предприятие.

Ранее Путин подписал закон об увеличении в 2023—2025 годах ставки налога на прибыль для экспортёров СПГ с 20 до 34%, который касался компаний, до 31 декабря 2022 года включительно осуществивших хотя бы одну экспортную поставку.

Согласно документу, дополнительное изъятие у «Газпрома» за этот промежуток времени суммарно должно было составить 1,8 трлн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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