СМИ: В России подорожали пельмени и колбаса
В России на 20% подорожали пельмени и колбаса, передает Life.ru.
По данным СМИ, на сегодняшний день средняя стоимость пельменей в несетевых розничных магазинах составляет 394 рубля, что выше показателей ноября прошлого года на 8%. Отмечается, что ежемесячно пельмени росли в цене на 1-2%.
Колбасы же подорожали за год на 9%. Цена на деликатес в России составляет 395 рублей за килограмм. Так, в последний месяц колбасы выросли в цене на 1%. Причиной произошедшего называют нехватку мясных полуфабрикатов из-за гриппа и африканской чумы свиней.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца в продаже на уровне не более 5%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru