СМИ: в России подержанные машины стали вдвое чаще покупать в кредит
Россияне стали в два раза чаще покупать в кредит подержанные автомобили, сообщает газета «Коммерсантъ».
По итогам 2023 года выяснилось, что доля автокредитов, которые выдавали на покупку машины на вторичном рынке, удвоилась, достигнув 15%. Всего на эти цели банки выдали россиянам почти 890 миллиардов рублей.
Опрошенные изданием эксперты ожидают снижения доли кредитов на подержанные авто. По их мнению, этому должно поспособствовать насыщение рынка новыми авто и доступными предложениями во всех ценовых сегментах авторынка.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru