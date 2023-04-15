СМИ: В России обозначили переход от «антикризиса» к нормализации
Российские власти перейдут от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению целей развития и поэтапной нормализации бюджетного процесса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в пятницу Минфин и Минэкономики впервые с 2011 года провели совместную коллегию в правительстве. На встрече были представлены параметры макропрогноза, исходя из которого будут формировать следующий бюджет.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики смещаются от «антикризисной повестки к реализации национальных целей развития». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что к таким приоритетам относят технологический и финансовый суверенитет, развитие транспортной инфраструктуры с опережением, рост доходов, решение демографических проблем, наращивание связей с дружественными государствами, поиск новых партнеров.
Министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз, согласно которому рост ВВП в 2023 году должен составить 1,2%. На это повлияют увеличение потребительского спроса при снижении инфляции, хороший урожай, увеличение реальных доходов россиян на 5%. Средний курс рубля в текущем году оценивают в 76,5 рубля за доллар. Впоследствии российская валюта может плавно ослабнуть до 78,8 рубля в 2026 году.
Отмечается, что Минфин намерен ввести в бюджетный процесс «элементы нулевого бюджетирования». Ведомство откажется от устаревших задач и расходов и переориентирует их на необходимые для достижения национальных целей траты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru