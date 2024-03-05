СМИ: В России намерены сделать долгосрочные депозиты более выгодными
Центробанк рассматривает возможность вдвое увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам – с 1,4 миллиона рублей до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на агентство по страхованию вкладов (АСВ).
По данным издания, также изучается вопрос о снижении ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным депозитам. Подобные меры будут стимулировать банки чаще предлагать более доходные долгосрочные депозиты, заявляют эксперты.
Как сообщает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент вопрос прорабатывается, готовится соответствующий законопроект.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» предрек появление безотзывных депозитов при росте страхового возмещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru