СМИ: В России на 53,8% подорожала аренда квартир-студий

Как уточняет агентство, стоимость аренды квартир в центре в ряде городов страны возросла почти в два раза. Наибольший рост показателя зафиксирован в Липецке и Астрахани. Также в десятку городов со значительной разницей в цене аренды малогабаритного жилья вошли Махачкала, Челябинск, Влакавказ, Пенза, Волгоград, Нижний Тагил, Иркутск и Чебоксары.

Незначительнее всего изменилась стоимость аренды в Сочи, где зафиксирован прирост на 16,7% в сравнении с мартом 2023 года. Также наименьшие показатели наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и во Владивостоке.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий россиянам посуточно сдавать квартиры без счетчиков. Инициатива закрепит статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества, передает «Радиоточка НСН».



