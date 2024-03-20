СМИ: В России на 53,8% подорожала аренда квартир-студий
Аренда однокомнатных квартир и квартир-студий площадью до 32 квадратных метров в России за год возросла в среднем на 53,8%, составив 23,3 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».
Как уточняет агентство, стоимость аренды квартир в центре в ряде городов страны возросла почти в два раза. Наибольший рост показателя зафиксирован в Липецке и Астрахани. Также в десятку городов со значительной разницей в цене аренды малогабаритного жилья вошли Махачкала, Челябинск, Влакавказ, Пенза, Волгоград, Нижний Тагил, Иркутск и Чебоксары.
Незначительнее всего изменилась стоимость аренды в Сочи, где зафиксирован прирост на 16,7% в сравнении с мартом 2023 года. Также наименьшие показатели наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и во Владивостоке.
Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий россиянам посуточно сдавать квартиры без счетчиков. Инициатива закрепит статус посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей, а также правил содержания общего имущества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru