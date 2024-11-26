Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о возможности выращивать в России бананы

На территории России есть возможность выращивать бананы, но пока это невыгодно с экономической точки зрения, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на форуме Финансового университета.

Она рассказала, что этот вопрос периодически обсуждается в министерстве. Например, в Казахстане бананы выращивают в теплицах, рассказала министр. При этом Лут отметила, что Россия пока не идет по этому пути, так как бананы из Эквадора выходят дешевле.

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До этого сообщалось, что падение стоимости бананов в РФ спровоцировало конфликт предпринимателей и властей Эквадора. Отмечается, что политики не хотят снижать госцену, а спрос в России стал меньше, чем должен был быть. Согласно данным, чтобы избежать банкротства, эквадорские производители вынуждены идти на переговоры с властями и просить повысить госцену, что приведет к повышению цен в России.

Россиянам можно не ждать сильного повышения цен на бананы из-за якобы конфликта предпринимателей и властей Эквадора, заявила глава Ягодного союза Ирина Козий. Она объяснила, что производители и экспортеры Эквадора ежегодно договариваются о минимальной цене реализации бананов, что является обычной дискуссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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