Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о возможности выращивать в России бананы

На территории России есть возможность выращивать бананы, но пока это невыгодно с экономической точки зрения, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на форуме Финансового университета.

Она рассказала, что этот вопрос периодически обсуждается в министерстве. Например, в Казахстане бананы выращивают в теплицах, рассказала министр. При этом Лут отметила, что Россия пока не идет по этому пути, так как бананы из Эквадора выходят дешевле.