Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о возможности выращивать в России бананы
На территории России есть возможность выращивать бананы, но пока это невыгодно с экономической точки зрения, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на форуме Финансового университета.
Она рассказала, что этот вопрос периодически обсуждается в министерстве. Например, в Казахстане бананы выращивают в теплицах, рассказала министр. При этом Лут отметила, что Россия пока не идет по этому пути, так как бананы из Эквадора выходят дешевле.
До этого сообщалось, что падение стоимости бананов в РФ спровоцировало конфликт предпринимателей и властей Эквадора. Отмечается, что политики не хотят снижать госцену, а спрос в России стал меньше, чем должен был быть. Согласно данным, чтобы избежать банкротства, эквадорские производители вынуждены идти на переговоры с властями и просить повысить госцену, что приведет к повышению цен в России.
Россиянам можно не ждать сильного повышения цен на бананы из-за якобы конфликта предпринимателей и властей Эквадора, заявила глава Ягодного союза Ирина Козий. Она объяснила, что производители и экспортеры Эквадора ежегодно договариваются о минимальной цене реализации бананов, что является обычной дискуссией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оскароносный фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение
- Госдума ввела штрафы до 30 тысяч рублей за выгул собак без намордника
- Четыре человека погибли после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке
- Умер самый старый мужчина в мире
- Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%
- В деле погибшей в загоне со свиньями школьницы появился подозреваемый
- Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
- Посла Великобритании вызвали в МИД России
- Сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя арестовали на 15 суток
- В Литве обнаружили «черные ящики» разбившегося самолета DHL
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru