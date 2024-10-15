СМИ: В России на 22,5% подорожали строительные и отделочные материалы

По данным экспертов издания, ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров сегодня обойдется в 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной квартиры в 73 квадратных метра – почти в 3 миллиона рублей.

Уточняется, что поставщики повысили цены на фоне повышенного спроса со стороны дольщиков, которые приобрели квартиры три-четыре года назад. При этом с учетом объема выданной ранее льготной ипотеки эксперты издания прогнозируют дальнейшее усиление спроса. Также на стоимость товара повлияла инфляция.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев сообщил, что наиболее часто подделывают такие строительные материалы, как радиаторы отопления, кабели, трубы, цемент, дверные замки, предметы сантехники, а также смеси и жидкости, качество которых сложно определить визуально, передает «Радиоточка НСН».

