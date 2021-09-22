Кабмин направит почти 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам

Российское правительство выделит около 3 млрд рублей на единовременные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на эти цели дополнительных 2,9 млрд рублей в рамках указа президента Владимира Путина.

«Как сообщил на заседании Правительства 16 сентября Михаил Мишустин, в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 миллиарда рублей», — напомнили в правительстве, подчеркнув, что новый транш из резервного фонда позволит полностью обеспечить финансирование этой меры поддержки.

