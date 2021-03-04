СМИ: В РФ сократят производство мяса птицы из-за подорожания и дефицита инкубационного яйца
Российские предприятия, обеспечивающие около 20% рынка мяса птицы, могут сократить производство из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По данным издания, этот вопрос рассматривался на совещании министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с производителями мяса. Как отметил собеседник «Коммерсанта», сократить производство могут птицефабрики без собственных репродукторов, закупающие импортное инкубационное яйцо.
По мнению источника, для части птицефабрик цены на яйца стали слишком высокими: сейчас стоимость одного инкубационного яйца выше 30 рублей, при этом еще в сентябре она составляла 16–17 рублей. По словам собеседника издания, на ситуацию повлияло также повышение цен на корма для птицы и лизин.
Источник «Коммерсанта» считает, что в России необходимо предусмотреть субсидирование производства инкубационных яиц.
Между тем, в Минсельхозе планируют стимулировать развитие собственного производства инкубационных яиц для снижения зависимости отрасли от импорта. Ведомство готовит документ, согласно которому с 2022 года будут возмещаться капитальные затраты на строительство и модернизацию объектов по выпуску инкубационного яйца. Кроме того, обсуждается повышение ставки таможенной пошлины на ввоз этой продукции: с 2022 года — с 0 до 5%, еще через год — до 15%.
По оценкам экспертов, меры Минсельхоза позволят за два-три года заместить импорт инкубационного яйца. При этом для решения вопроса с дефицитом специалисты предлагают продолжать импорт из стран Европы, но под усиленным контролем.
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