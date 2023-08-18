«Данон Россия» сменит название на «Эйч энд Эн»
Компания Danone сменит название в России на «Эйч энд Эн». Ребрендинг произойдет уже в сентябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, разосланное производителем молочной продукции своим контрагентам.
При этом, как отмечается, все прежние реквизиты производителя остаются неизменными.
«Все действующие доверенности, в том числе и машиночитаемые, выданные АО "Данон Россия", продолжат действовать после регистрации изменений в ЕГРЮЛ», - уточняется в письме.
Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества.
Ранее гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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