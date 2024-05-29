СМИ: в Москве построят около миллиона квартир и апартаментов в ближайшие годы
В ближайшие годы столичные застройщики возведут порядка одного миллиона квартир и апартаментов, заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«То есть, учитывая среднюю площадь квартир и апартаментов в 55 квадратных метров, в ближайшие годы компании выведут на рынок столицы около одного миллиона жилых помещений», - сказал Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
Центр Москвы может стать самым застраиваемым районом в столице - девелоперы планируют реализовать там 83 проекта.
По словам директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, Пресненский район Москвы стал самым востребованным направлением среди застройщиков благодаря деловому кластеру «Москва-Сити», близости правительства и других значимых учреждений, а также развитой инфраструктуре и удобной транспортной сети.
Ранее директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов рассказал ОТР, как узнать правильную ли сумму насчитали по итогам налогового года.
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