СМИ: В Китае блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка

Банки Китая начали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под новые санкции США. Об этом пишут Известия.

Как сообщил изданию генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, большинство игроков прекратили отношения с банками РФ. Эти сведения подтвердил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, зафиксированы первые блокировки, в частности, Bank of China не принимает платежи от российских банков из нового американского SDN-списка.

Кроме того, предприниматели в профильном Telegram-чате для импортеров указывали, что принимать деньги из российских подсанкционных банков отказался китайский Bank of Kunlun. Кредитная организация начала рассылать предупреждения о прекращении приема платежей.

По данным экспертов, послаблений для российских банков не будет до инаугурации нового президента США в январе, и при новой американской администрации ситуация значительно не улучшится.

В ноябре американский Минфин ввел санкции против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита, ряда других российских кредитных организаций, напоминает Ura.ru.

