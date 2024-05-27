ЕС опубликовал новый режим санкций против России
Евросоюз опубликовал новый режим санкций против России, связанный якобы с нарушением «прав человека», он вступил в силу после публикации.
Решение пока не содержит список фигурантов этого нового режима санкций.
До этого европейский источник подтвердил журналистам, что Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил новые санкционные рамки.
При этом ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России, поскольку он противоречит интересам Венгрии в области энергетики. По его словам, новые антироссийские санкции в обсуждаемом варианте ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.
Как сообщало издание Financial Times, Венгрия также не дает Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».
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