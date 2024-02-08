СМИ: В Евросоюзе обсуждают санкции против 55 компаний и 60 физлиц

В рамках нового пакета санкций в Евросоюзе намерены ввести ограничения против 55 компаний и 60 физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным СМИ, новые ограничения коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством и поставкой оружия, технологий и электроники.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые рестрикции также введут ограничения в отношении компаний из разных стран, которые, помогают России обходить ранее введённые санкции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз

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