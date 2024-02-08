СМИ: В Евросоюзе обсуждают санкции против 55 компаний и 60 физлиц
8 февраля 202416:17
В рамках нового пакета санкций в Евросоюзе намерены ввести ограничения против 55 компаний и 60 физических лиц. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным СМИ, новые ограничения коснутся физических и юридических лиц, связанных с производством и поставкой оружия, технологий и электроники.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые рестрикции также введут ограничения в отношении компаний из разных стран, которые, помогают России обходить ранее введённые санкции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru