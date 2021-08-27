СМИ: в Европе предложили «Газпрому» продать «Северный поток - 2»
Компания Nord Stream 2 AG (дочерняя структура «Газпрома»), являющаяся оператором проекта «Северный поток - 2», сможет обойти требования обновлённой газовой директивы Евросоюза, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, для этого российской компании следует продать газопровод, что уже обсуждается немецкими чиновниками, которые считают такое решение безальтернативным.
Nord Stream 2 уже подала в Германии заявку на «сертификацию в качестве независимого оператора», однако источники газеты считают, что это не поможет обойти требование директивы.
Ранее суд в Германии принял решение не освобождать «Северный поток - 2» от положений газовой директивы ЕС, которая запрещает добывающей компании владеть газопроводом, из-за чего «Газпрому» будет позволено заполнять не более 50% объёма.
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