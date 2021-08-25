«Северный поток - 2» проиграл суд об отмене газовой директивы Евросоюза

Газопровод «Северный поток - 2» не будет освобождён от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. Как сообщает агентство Bloomberg, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG проиграла в суде соответствующий спор.

Речь идёт о запрете добывающей компании владеть газопроводом. Таким образом «Газпрому» будет позволено заполнять не более 50% объёма.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что компания «приняла к сведению решение суда и оценит его».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток - 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазпромГерманияСудСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры