«Северный поток - 2» проиграл суд об отмене газовой директивы Евросоюза
Газопровод «Северный поток - 2» не будет освобождён от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. Как сообщает агентство Bloomberg, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG проиграла в суде соответствующий спор.
Речь идёт о запрете добывающей компании владеть газопроводом. Таким образом «Газпрому» будет позволено заполнять не более 50% объёма.
В пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что компания «приняла к сведению решение суда и оценит его».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток - 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд, сообщает RT.
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