СМИ: В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня

В Евросоюзе введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что тарифы составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца, а яйца прибавят в цене 30 центов за килограмм. При этом, по данным СМИ, Киев ведет переговоры об улучшении предложенных тарифов.