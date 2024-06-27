СМИ: В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня
В Евросоюзе введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что тарифы составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца, а яйца прибавят в цене 30 центов за килограмм. При этом, по данным СМИ, Киев ведет переговоры об улучшении предложенных тарифов.
20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции Украины до 2025 года. Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта.
При этом 19 марта Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, так как «это создает угрозу предстоящим переговорам внутри Евросоюза по продлению режима свободной торговли объединения с Киевом», передает «Радиоточка НСН».
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