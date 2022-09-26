СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов в Россию

Запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров, в том числе смартфонов, могут включить в новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает EUobserver.

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Издание отмечает, что соответствующий документ составили Ирландия, Польша и страны Балтии. Помимо смартфонов, в ЕС предлагают запретить экспорт радаров и лазерного оборудования, пишет Газета.ру.

Кроме того, европейские страны выступают за запрет IT-компаниям оказывать услуги клиентам из России и приобретать продукцию компании Kaspersky Lab, отмечает «Свободная пресса».

Возможные санкции также касаются операций с европейскими и американскими банкнотами в РФ, порядка купли-продажи россиянами недвижимости, трансляции российских телеканалов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСмартфоныЕвросоюз
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