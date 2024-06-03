СМИ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за полгода

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%, достигнув отметки в $407 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.следует из данных лондонской биржи ICE.

Фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим в Европе хабом газа и расположен в Нидерландах, открыли торги в 9:00 по московскому времени. Начальная цена составила 405,6 доллара за тысячу кубометров, что означает увеличение на 5,7% по сравнению с предыдущим торговым днем. Минимальная цена сессии достигла отметки в 398,6 доллара, отметив повышение на 3,9%.

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 10%

Последние фьючерсы закрылись на уровне 407,1 доллара, что означает рост на 6,1% относительно предыдущего дня исходя из расчетной цены в размере 383,8 доллара за тысячу кубометров.

Во время торгов цены на газ достигали отметки в $432,5 за тысячу кубометров (прирост на 12,7%), что является самым высоким показателем с конца прошлого года. Предыдущий пик цен был зафиксирован 8 декабря 2023 года, когда котировки временно достигали почти $465 за тысячу кубометров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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