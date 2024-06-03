СМИ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за полгода

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%, достигнув отметки в $407 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.следует из данных лондонской биржи ICE.



Фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим в Европе хабом газа и расположен в Нидерландах, открыли торги в 9:00 по московскому времени. Начальная цена составила 405,6 доллара за тысячу кубометров, что означает увеличение на 5,7% по сравнению с предыдущим торговым днем. Минимальная цена сессии достигла отметки в 398,6 доллара, отметив повышение на 3,9%.