СМИ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума за полгода
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%, достигнув отметки в $407 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.следует из данных лондонской биржи ICE.
Фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим в Европе хабом газа и расположен в Нидерландах, открыли торги в 9:00 по московскому времени. Начальная цена составила 405,6 доллара за тысячу кубометров, что означает увеличение на 5,7% по сравнению с предыдущим торговым днем. Минимальная цена сессии достигла отметки в 398,6 доллара, отметив повышение на 3,9%.
Последние фьючерсы закрылись на уровне 407,1 доллара, что означает рост на 6,1% относительно предыдущего дня исходя из расчетной цены в размере 383,8 доллара за тысячу кубометров.
Во время торгов цены на газ достигали отметки в $432,5 за тысячу кубометров (прирост на 12,7%), что является самым высоким показателем с конца прошлого года. Предыдущий пик цен был зафиксирован 8 декабря 2023 года, когда котировки временно достигали почти $465 за тысячу кубометров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru