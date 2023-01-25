СМИ: В 21 регионе подняли тариф на электроэнергию для бизнеса сверх предельного уровня

Более 20 российских регионов увеличили тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса, они превысили общероссийский предельный уровень в 9%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Time2Save.

ФАС отменила в Свердловской области завышенные тарифы на электроэнергию

Отмечается, что регуляторы 21 региона повысили одноставочные тарифы более чем на 10,5% по сравнению с июлем-ноябрем 2022 года. Наиболее высокий рост — на 20% — зафиксирован в Мордовии, пишет РИА ФАН. В Кемеровской и Свердловской областях тарифы увеличили на 18%, в Новгородской — на 16–19%. При этом в Новосибирской, Пермской и Астраханской областях передача электроэнергии для бизнеса подорожала почти на 16%.

При этом в ряде регионов выросла и конечная цена электроэнергии: для розничного потребителя она складывается из тарифа на передачу, оптовой цены производства, сбытовой надбавки, оплаты других инфраструктурных услуг. В декабре цена для бизнеса на низком напряжении в Новгородской области выросла на 15%, в Мордовии и Волгоградской области — почти на 13%, в Свердловской и Оренбургской областях —примерно на 10%.

По мнению экспертов, регионы увеличили стоимость передачи электроэнергии для бизнеса на фоне высокой инфляции и более длительного периода до нового пересмотра тарифов. При этом в Федеральной антимонопольной службе отметили, что возможные превышения тарифа в субъектах РФ могут быть связаны с необходимостью «реализации инвестиционной программы и инфраструктурных проектов, доведения до «экономически обоснованного уровня», компенсации «накопленных выпадающих доходов регулируемых организаций».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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