СМИ: В 2025 году безработица в РФ вырастет впервые с начала десятилетия
Уровень безработицы в России в 2025 году может вырасти впервые с 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на февральский макроэкономический опрос Центробанка.
Уточняется, что, по мнению аналитиков, показатель увеличится с 2,3% до 2,6%. При этом в дальнейшем тенденция сохранится, и к 2027 году уровень безработицы может вырасти по стране до 2,9%.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в 2024 году безработица достигла «дна», и в дальнейшем вероятно охлаждение рынка труда на фоне высокой ключевой и повышения налогов.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что вопрос нехватки рабочей силы в России будет решаться за счет внутренних резервов. По его словам, поставлена задача максимально задействовать внутренние ресурсы страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru