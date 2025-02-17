СМИ: В 2025 году безработица в РФ вырастет впервые с начала десятилетия

Уточняется, что, по мнению аналитиков, показатель увеличится с 2,3% до 2,6%. При этом в дальнейшем тенденция сохранится, и к 2027 году уровень безработицы может вырасти по стране до 2,9%.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в 2024 году безработица достигла «дна», и в дальнейшем вероятно охлаждение рынка труда на фоне высокой ключевой и повышения налогов.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что вопрос нехватки рабочей силы в России будет решаться за счет внутренних резервов. По его словам, поставлена задача максимально задействовать внутренние ресурсы страны, напоминает «Радиоточка НСН».

