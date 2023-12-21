СМИ: В 2024 в России вырастут цены на кофе и йогурты

Несколько компаний уже заявили торговым сетям о решении поднять стоимость товаров. Так продукция «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) в среднем вырастет на 4,9 процента. Производитель йогуртов Ehrmann заявил об увеличении цен на 5 процентов. Безалкогольные напитки «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) вырастут на 13 процентов, В Nestle сообщили о том, что кофе и производные напитки подорожают на 15 процентов. На 22 процента возрастет оптовая цена на рис «Агроимпорта», сообщает издание.

Повышение стоимости продукции в компаниях аргументируют ростом курса валют, которые влияет на цену импортного сырья. Также дорожают и логистические расходы.

Ранее СМИ сообщали о том, что в стране могут подорожать ингредиенты традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой». Это объясняют уменьшением импорта рыбы и снижением вылова, сообщает «Радиоточка НСН».



