СМИ: В 2024 в России вырастут цены на кофе и йогурты
Кофе, соки, рис, молочная продукция и кондитерские изделия могут подорожать с начала 2024 года на 5-20 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей продукции.
Несколько компаний уже заявили торговым сетям о решении поднять стоимость товаров. Так продукция «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) в среднем вырастет на 4,9 процента. Производитель йогуртов Ehrmann заявил об увеличении цен на 5 процентов. Безалкогольные напитки «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) вырастут на 13 процентов, В Nestle сообщили о том, что кофе и производные напитки подорожают на 15 процентов. На 22 процента возрастет оптовая цена на рис «Агроимпорта», сообщает издание.
Повышение стоимости продукции в компаниях аргументируют ростом курса валют, которые влияет на цену импортного сырья. Также дорожают и логистические расходы.
Ранее СМИ сообщали о том, что в стране могут подорожать ингредиенты традиционного новогоднего салата «Селедка под шубой». Это объясняют уменьшением импорта рыбы и снижением вылова, сообщает «Радиоточка НСН».
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