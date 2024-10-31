Сбер повысил ставки по депозитам до 22%

Сбер во Всемирный день сбережений увеличил ставки по депозитам до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщили в пресс-служба банка.

При этом для пользователей «СберПервого» максимальная ставка увеличилась до 22%, а для клиентов «СберПремьер» достигла 21,5%.

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В пресс-службе уточнили, что при открытии вклада «СберВклад» нужно выполнить некоторые условия, в частности оплачивать покупки по карте Сбера от 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях до 22%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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