Сбер повысил ставки по депозитам до 22%
31 октября 202416:49
Сбер во Всемирный день сбережений увеличил ставки по депозитам до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщили в пресс-служба банка.
При этом для пользователей «СберПервого» максимальная ставка увеличилась до 22%, а для клиентов «СберПремьер» достигла 21,5%.
В пресс-службе уточнили, что при открытии вклада «СберВклад» нужно выполнить некоторые условия, в частности оплачивать покупки по карте Сбера от 30 тысяч рублей в месяц.
Ранее банк ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях до 22%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru