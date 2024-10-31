Сбер повысил ставки по депозитам до 22%

Сбер во Всемирный день сбережений увеличил ставки по депозитам до 21% годовых по вкладам «Лучший %» и «СберВклад», сообщили в пресс-служба банка.

При этом для пользователей «СберПервого» максимальная ставка увеличилась до 22%, а для клиентов «СберПремьер» достигла 21,5%.