В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ, сообщает Bloomberg.

На начало 2025 года ликвидная часть резервов Фонда национального благосостояния уменьшилась на 24% по сравнению с начало 2024 года.

Уточняется, что Минфин потратил 1,3 триллиона рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета, несмотря на повышенные доходы от нефти и газа по сравнению с прогнозом. Информация совпадает с опубликованными данными Минфина.