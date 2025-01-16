В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ

В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ, сообщает Bloomberg.

На начало 2025 года ликвидная часть резервов Фонда национального благосостояния уменьшилась на 24% по сравнению с начало 2024 года.

Уточняется, что Минфин потратил 1,3 триллиона рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета, несмотря на повышенные доходы от нефти и газа по сравнению с прогнозом. Информация совпадает с опубликованными данными Минфина.

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Объем Фонда национального благосостояния на 1 декабря текущего года составил 13,097 трлн рублей. Об этом сообщил Минфин России. Как уточнили в ведомстве, объем ФНБ соответствует 6,8% от ВВП, прогнозируемого на 2024 год, и эквивалентен $121,56 млрд. Месяцем ранее объем фонда составлял 12,73 трлн рублей.

По данным Минфина, ликвидные активы ФНБ оцениваются в 5,792 трлн рублей (3% прогнозируемого ВВП), или $53,76 млрд. С начала ноября этот показатель вырос почти на 344,8 млрд. Совокупная расчетная сумма пересчитанного в долларах дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за 15 декабря 2023-го - 30 ноября 2024-го составила $103,6 млн, или 11,16 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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