Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 205-2027 годы. Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.

Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей в 2025 году, 41,84 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн рублей в 2027 году. Расходы, соответственно, составят 41,469 трлн рублей, 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей, дефицит бюджета — 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей.