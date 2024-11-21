Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 205-2027 годы. Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.

Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей в 2025 году, 41,84 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн рублей в 2027 году. Расходы, соответственно, составят 41,469 трлн рублей, 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей, дефицит бюджета — 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей.

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Ключевыми источниками финансирования дефицита бюджета будут внутренние заимствования. Отмечается, что на покрытие дефицита не планируется использовать средства Фонда национального благосостояния.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «детский бюджет» в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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