Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 205-2027 годы. Документ поддержали 335 депутатов, один высказался против, воздержались 77.
Ожидается, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей в 2025 году, 41,84 трлн рублей в 2026 году и 43,154 трлн рублей в 2027 году. Расходы, соответственно, составят 41,469 трлн рублей, 44,022 трлн рублей и 45,915 трлн рублей, дефицит бюджета — 1,173 трлн рублей, 2,181 трлн рублей и 2,761 трлн рублей.
Ключевыми источниками финансирования дефицита бюджета будут внутренние заимствования. Отмечается, что на покрытие дефицита не планируется использовать средства Фонда национального благосостояния.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «детский бюджет» в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы
- «Пушкин» стал главным словом 2024 года по версии Института русского языка
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 34 540 военнослужащих
- Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом по обвинению в изнасиловании
- В Адыгее в детском саду обвалился пол
- СМИ: Два человека ранены в результате конфликта со стрельбой в ТЦ Каменск-Уральска
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете
- Лантратова: Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы
- Россиянин предстанет перед судом за дискредитацию армии и экстремизм
- СМИ: Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru