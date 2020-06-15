СМИ узнали об отказе турецких компаний платить «Газпрому»

Издание отмечает, что задолженность образовалась у семи турецких компаний, которые в прошлом году выбрали только 15 процентов от согласованных ранее объемов, и не имеют расплатиться с поставщиком.



Сейчас должники ведут переговоры с российской компанией. Не исключено, что он перейдут на межгосударственный уровень.



Стоит отметить, что в 2019 года поставки «Газпрома» в Турцию упали сразу на 35 процентов — это стало следствием аномально теплой зимы и увеличением закупок топлива у Азербайджана.



Накануне «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Белоруссию до погашения Минском всей задолженности, сообщают argumenti.ru

