СМИ узнали об отказе турецких компаний платить «Газпрому»
Турецкие компании задолжали «Газпрому» 2 млрд долларов в рамках контрактов «бери или плати», при этом они отказываются платить российскому концерну. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что задолженность образовалась у семи турецких компаний, которые в прошлом году выбрали только 15 процентов от согласованных ранее объемов, и не имеют расплатиться с поставщиком.
Сейчас должники ведут переговоры с российской компанией. Не исключено, что он перейдут на межгосударственный уровень.
Стоит отметить, что в 2019 года поставки «Газпрома» в Турцию упали сразу на 35 процентов — это стало следствием аномально теплой зимы и увеличением закупок топлива у Азербайджана.
Накануне «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Белоруссию до погашения Минском всей задолженности, сообщают argumenti.ru
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