СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России

Однако Эр-Рияд, судя по всему, перестарался, поэтому рухнувшие более чем в два раза цены на нефть стали неприятным сюрпризом и для Белого дома.



В этой связи президент США планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс специальным представителем по энергетике в Саудовской Аравии.



Кроме того, Вашингтон якобы намерен напомнить Эр-Рияду, что США поддержали Саудовскую Аравию на фоне скандала с убийством в саудовском посольстве в Турции оппозиционного журналиста, отмечает Газета.ру

