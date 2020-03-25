СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России

Президент США Дональд Трамп поддержал действия Саудовской Аравии, которая обрушила цены на нефть с целью вытеснения России с энергетического рынка, пишет издание Politico.

Источники издания утверждают, что Трамп дважды беседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом, призывая его держать цены на нефть низкими, но рентабельными для добычи сырья американскими компаниями.

Аналитик: Цены на нефть достигнут дна и пойдут вверх

Однако Эр-Рияд, судя по всему, перестарался, поэтому рухнувшие более чем в два раза цены на нефть стали неприятным сюрпризом и для Белого дома.

В этой связи президент США планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс специальным представителем по энергетике в Саудовской Аравии.

Кроме того, Вашингтон якобы намерен напомнить Эр-Рияду, что США поддержали Саудовскую Аравию на фоне скандала с убийством в саудовском посольстве в Турции оппозиционного журналиста, отмечает Газета.ру

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАТрампНефтьСаудовская Аравия