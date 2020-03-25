СМИ узнали о поддержке Трампом нефтяной войны против России
Президент США Дональд Трамп поддержал действия Саудовской Аравии, которая обрушила цены на нефть с целью вытеснения России с энергетического рынка, пишет издание Politico.
Источники издания утверждают, что Трамп дважды беседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом, призывая его держать цены на нефть низкими, но рентабельными для добычи сырья американскими компаниями.
Однако Эр-Рияд, судя по всему, перестарался, поэтому рухнувшие более чем в два раза цены на нефть стали неприятным сюрпризом и для Белого дома.
В этой связи президент США планирует назначить экс-советника по нацбезопасности по делам Ближнего Востока и Северной Африки и бывшего помощника министра Дэна Бруйетта Викторию Коутс специальным представителем по энергетике в Саудовской Аравии.
Кроме того, Вашингтон якобы намерен напомнить Эр-Рияду, что США поддержали Саудовскую Аравию на фоне скандала с убийством в саудовском посольстве в Турции оппозиционного журналиста, отмечает Газета.ру
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