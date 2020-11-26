СМИ: утильсбор на машины могут повысить на 25–30% с 2021 года

Утилизационный сбор в стране был введен в 2012 году одновременно со вступлением в ВТО. Его целью было снижение пошлин. Такой сбор должны платить импортеры и производители автомобилей внутри России, но расходы последней из двух категорий компенсируют из федерального бюджета.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» ранее выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%., пишут «Известия».

