СМИ: утильсбор на машины могут повысить на 25–30% с 2021 года

Власти намерены повысить с 2021 года утилизационный сбор на все виды автотехники и на спецтехнику на 25–30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в автопроме. По их информации, делается это из-за ослабления рубля. Однако формально такого решения пока не принято.

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Утилизационный сбор в стране был введен в 2012 году одновременно со вступлением в ВТО. Его целью было снижение пошлин. Такой сбор должны платить импортеры и производители автомобилей внутри России, но расходы последней из двух категорий компенсируют из федерального бюджета.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» ранее выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%., пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Автомобили
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