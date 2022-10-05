Названы банки, работающие с Union Pay в Европе

Ряд европейских банков работают с платежной системой UnionPay. Как сообщает РИА Новости, агентство проверило эту информацию на фоне сообщений о проблемах россиян снять деньги с карт данной системы в Европе.

В частности, агентству прокомментировали данный слух в одном из крупнейших банков Испании CaixaBank, отметив, что никаких распоряжений по блокировке операций системы не было. Это же подтвердили в банках BBVA, Santander и Cajamar.

В Германии снять валюту с карт Union Pay россиянам можно через Deutsche Bank.



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Банкоматы
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