Названы банки, работающие с Union Pay в Европе
Ряд европейских банков работают с платежной системой UnionPay. Как сообщает РИА Новости, агентство проверило эту информацию на фоне сообщений о проблемах россиян снять деньги с карт данной системы в Европе.
В частности, агентству прокомментировали данный слух в одном из крупнейших банков Испании CaixaBank, отметив, что никаких распоряжений по блокировке операций системы не было. Это же подтвердили в банках BBVA, Santander и Cajamar.
В Германии снять валюту с карт Union Pay россиянам можно через Deutsche Bank.
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