Названы банки, работающие с Union Pay в Европе

Ряд европейских банков работают с платежной системой UnionPay. Как сообщает РИА Новости, агентство проверило эту информацию на фоне сообщений о проблемах россиян снять деньги с карт данной системы в Европе.



В частности, агентству прокомментировали данный слух в одном из крупнейших банков Испании CaixaBank, отметив, что никаких распоряжений по блокировке операций системы не было. Это же подтвердили в банках BBVA, Santander и Cajamar.



В Германии снять валюту с карт Union Pay россиянам можно через Deutsche Bank.





