СМИ: Украинские лоббисты помогают в разработке санкций США по «Северному потоку - 2»

Группа лоббистов из Киева участвует в разработке американских санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что украинские чиновники на протяжении четырех лет пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции, а сейчас «чувствуют себя на грани успеха».

По данным издания, сотрудник украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин курирует вопросы по взаимодействию с властями. Ему помогает Александр Харченко, которого WSJ называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. Поддержку украинцам оказывает американский лоббист Дэниэл Вадич.

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Ранее Гламаздин и Харченко пытались найти уязвимое место в проекте газопровода и привлекли для этой работы аналитические центры по энергетической сфере. Они выяснили, что наибольший эффект дадут ограничения американских властей в отношении трубоукладчиков, так как Россия не имеет достаточно судов для укладки труб нужного диаметра. В итоге швейцарская компания Allseas под угрозой санкций США отказалась от сотрудничества с «Газпромом».



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции СШАСШАУкраинаСанкцииСеверный Поток-2
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