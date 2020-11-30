СМИ: Украинские лоббисты помогают в разработке санкций США по «Северному потоку - 2»

Группа лоббистов из Киева участвует в разработке американских санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что украинские чиновники на протяжении четырех лет пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции, а сейчас «чувствуют себя на грани успеха».

По данным издания, сотрудник украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин курирует вопросы по взаимодействию с властями. Ему помогает Александр Харченко, которого WSJ называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. Поддержку украинцам оказывает американский лоббист Дэниэл Вадич.