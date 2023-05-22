Bloomberg: экспорт российской нефти в Азию достиг нового пика
Объемы морских поставок российской нефти достигли рекордных значений, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, отгрузка «черного золота» из российских портов увеличилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с концом 2022 года. Общий объем поставок вырос на 15%.
Большая часть экспорта приходится на Индию и Китай. Поставки в европейские страны сократились до 63 тысяч баррелей в сутки.
Агентство отметило, что рост поставок происходит на фоне обещания Москвы сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
По данным Reuters, Индия в апреле закупила рекордный объем российской нефти. Местные компании импортировали 1,9 миллиона баррелей, что на 4,4% больше показателей марта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80%
- Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных
- Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть
- Bloomberg: экспорт российской нефти в Азию достиг нового пика
- Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
- СМИ: Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины в республике
- СМИ: минимум 39 диверсантов убили, еще пятерых взяли в плен в Белгородской области
- Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села
- В Австрии выставили на продажу имущество «дочки» «Газпрома»
- GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада завершить конфликт миром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru