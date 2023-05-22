Bloomberg: экспорт российской нефти в Азию достиг нового пика

Объемы морских поставок российской нефти достигли рекордных значений, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, отгрузка «черного золота» из российских портов увеличилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с концом 2022 года. Общий объем поставок вырос на 15%.

Большая часть экспорта приходится на Индию и Китай. Поставки в европейские страны сократились до 63 тысяч баррелей в сутки.

Агентство отметило, что рост поставок происходит на фоне обещания Москвы сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

По данным Reuters, Индия в апреле закупила рекордный объем российской нефти. Местные компании импортировали 1,9 миллиона баррелей, что на 4,4% больше показателей марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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