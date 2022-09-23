СМИ: Эрдоган поручил совместно с Россией разработать альтернативы системе «Мир»

«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — отмечается в сообщении.

Какие альтернативы рассматривают Москва и Анкара, пока неизвестно.

Ранее турецкие Is Bankasi и DenizBank заявили о прекращении обслуживания карт «Мир» из-за западных санкций против России. Как сообщают СМИ, США пригрозили ввести ограничения в отношении турецких банков, которые используют российскую платежную систему.

