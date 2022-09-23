СМИ: Эрдоган поручил совместно с Россией разработать альтернативы системе «Мир»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Россией разработать альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом сообщает телеканал A Haber.
«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — отмечается в сообщении.
Какие альтернативы рассматривают Москва и Анкара, пока неизвестно.
Ранее турецкие Is Bankasi и DenizBank заявили о прекращении обслуживания карт «Мир» из-за западных санкций против России. Как сообщают СМИ, США пригрозили ввести ограничения в отношении турецких банков, которые используют российскую платежную систему.
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