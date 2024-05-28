СМИ: Турция расширит прием платежей из России

По словам эксперта, устные договоренности с турецкими кредитными организациями были достигнуты в мае. Однако транзакции по новому списку продукции еще не принимаются.

В свою очередь, гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин рассказал, что сейчас наблюдается оживление в переговорах с турецкими контрагентами. Как ожидается, в июне товарооборот между государствами значительно расширят. При этом, несмотря на банковские ограничения, платежи за товары машиностроительного сектора все равно идут, по больше части через агентов.

Как отметил Порошин, за последние три месяца объем импорта между РФ и Турцией сильно просел. В то же время спрос на поставки увеличился. Республика остается одним из ведущих хабов по поставкам товаров в Россию, как ожидается, объем платежей между сторонами будет только расти.

