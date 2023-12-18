СМИ: Цены на ноутбуки в России в декабре выросли на 7-10%
Цены на ноутбуки в России в декабре выросли на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают Ведомости.
Теперь средняя цена за модель составляет не 60 700, а 65 600 - 66 000 рублей. Это дало толчок для продажи отечественных компьютеров — они выросли на 40%, пишет газета.
Сильнее всего подорожали ввозимые по параллельному импорту девайсы Apple — на 40-50%. Наиболее массовый ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российский смартфон «Р-ФОН» в перспективе заинтересует чиновников, но пока о коммерческих продажах говорить рано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru