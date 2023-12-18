СМИ: Цены на ноутбуки в России в декабре выросли на 7-10%

Теперь средняя цена за модель составляет не 60 700, а 65 600 - 66 000 рублей. Это дало толчок для продажи отечественных компьютеров — они выросли на 40%, пишет газета.

Сильнее всего подорожали ввозимые по параллельному импорту девайсы Apple — на 40-50%. Наиболее массовый ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российский смартфон «Р-ФОН» в перспективе заинтересует чиновников, но пока о коммерческих продажах говорить рано.

