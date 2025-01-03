СМИ: Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года

«В первый же торговый день года европейский газ подорожал, поскольку регион готовится к зимним морозам без ключевого источника поставок», — отмечается в материале.

По данным агентства, базовые цены подскочили до максимального уровня с октября 2023 года. Bloomberg отмечает, что пополнение хранилищ газа осложнится к следующему отопительному сезону. Европа может завершить зиму с низким уровнем запасов топлива, «а пополнение обойдется еще дороже».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение транзита газа из России через Украину усугубляет экономический кризис в Европе, а также наносит удар по уровню жизни в регионе, напоминает RT.

