СМИ: Центробанк уволит тысячу сотрудников из центрального аппарата

По данным издания, регулятор решил сократить штат ради экономии: одновременно Центробанк отменил материальную помощь для работников к отпуску. Отмечается, что ЦБ также отправил отдельные разнарядки по сокращениям в подразделения в регионах. Кроме того, источники сообщают, что регулятор запланировал еще одну волну сокращений осенью, пишет РИА ФАН.

Как отметили в ЦБ, оптимизация штата продолжается уже несколько лет, с 2015 года количество сотрудников сократилось на 30%. Однако, по данным отчетов регулятора, подобных масштабных сокращений не было давно. По мнению одного из источников, такие кадровые решения связаны в том числе с поиском средств на создание подразделений ЦБ в новых регионах.

Участники рынка не ожидают существенных изменений в работе Центробанка. Эксперты отмечают, что в стране становится меньше финансовых организаций, объемы движения средств по ряду операций существенно сократились, также на фоне санкций Запада отпала необходимость в контроле над валютными операциями, ценными бумагами, зарубежными корреспондентскими счетами.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала продление ограничений на снятие наличной валюты после 9 марта, напоминает РЕН ТВ.

