СМИ: Центробанк уволит тысячу сотрудников из центрального аппарата

Банк России намерен до 1 мая уволить из штата центрального аппарата тысячу сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных

По данным издания, регулятор решил сократить штат ради экономии: одновременно Центробанк отменил материальную помощь для работников к отпуску. Отмечается, что ЦБ также отправил отдельные разнарядки по сокращениям в подразделения в регионах. Кроме того, источники сообщают, что регулятор запланировал еще одну волну сокращений осенью, пишет РИА ФАН.

Как отметили в ЦБ, оптимизация штата продолжается уже несколько лет, с 2015 года количество сотрудников сократилось на 30%. Однако, по данным отчетов регулятора, подобных масштабных сокращений не было давно. По мнению одного из источников, такие кадровые решения связаны в том числе с поиском средств на создание подразделений ЦБ в новых регионах.

Участники рынка не ожидают существенных изменений в работе Центробанка. Эксперты отмечают, что в стране становится меньше финансовых организаций, объемы движения средств по ряду операций существенно сократились, также на фоне санкций Запада отпала необходимость в контроле над валютными операциями, ценными бумагами, зарубежными корреспондентскими счетами.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала продление ограничений на снятие наличной валюты после 9 марта, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СокращениеЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры