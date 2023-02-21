Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военных

Банк России рекомендовал снизить или отменить комиссии за переводы со счетов военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членам их семей, а также комиссии за снятие наличных с их счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий», — отметили в ЦБ.

В частности, такой порядок может включать определение членов семьи военного, на которых будут распространяться сниженные комиссии.

Кроме того, Центробанк рекомендовал финансовым организациям подробно рассказывать военнослужащим и их семьям о возможностях бесплатных или наиболее выгодных переводов средств между банками и снятия наличных.

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ФОТО: РИА Новости
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